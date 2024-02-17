Орловца, избившего посетителя пивбара, оставили на свободе

Мужчине дали испытательный срок, чтобы он смог доказать свое исправление.

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенному в декабре прошлого года Заводским райсудом города Орла. Перед ним предстал местный житель, обвиненный в совершении преступления по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Следствием и судом было установлено, что в ноябре 2022 года молодой человек устроил дебош в пивбаре. Происходило это в ночное время. Подсудимый завязал словесный конфликт с одним из посетителей, после чего накинулся на него и жестоко его избил. Потерпевший получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-лицевой травмы, сопровождавшейся ушибом головного мозга, кровоизлиянием, вдавленным переломом височной кости, переломом носа, обширными ушибами и кровоподтеками. Медики позднее посчитали, что здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном. Суду он рассказал, что в конце ноября 2022 года действительно зашел в пивбар на улице Гагарина. Там он «выпил бокал пива», после чего решил присоединиться к сидящей за столом компании из двух человек. Одним из них и являлся потерпевший. Компания отказала ему в приеме, но молодой человек не угомонился. Спустя некоторое время он предпринял вторую попытку влезть в чужую компанию, которая и привела к ссоре.

Подсудимый на повышенных тонах предложил потерпевшему «выйти поговорить на улицу». Разговор закончился избиением. Подсудимый свалил соперника с ног, после чего принялся избивать руками и ногами лежавшего на земле мужчину. Потом он вернулся в бар, где его и задержали сотрудники полиции. Суд приговорил хулигана к двум годам лишения свободы условно и установил ему испытательный срок на три года, в течение которого виновник преступления должен доказать свое исправление.

ИА “Орелград”