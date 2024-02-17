Орловская область продолжит страховать урожаи

Оплатить страховку аграриям помогут за счет областного бюджета.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на поддержку сельскохозяйственного страхования. Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является департамент сельского хозяйства. Субсидии положены сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору страхования в области растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры (рыбоводства).

Так, в сфере растениеводства субсидировать будут страховку на случай утраты или гибели урожая сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений: зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, овощей и виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений и др. Страховая выплата по таким контрактам положена в случае негативного воздействия природных явлений и стихийных бедствий: атмосферной и почвенной засухи, суховея, заморозков, вымерзания, выпревания, града, сильной пыльной бури, ледяной корки, сильного ливня, раннего появления или установления снежного покрова, промерзания верхнего слоя почвы, половодья, наводнения, природного пожара и пр.

Выплата предусмотрена и на случай проникновения и распространения вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер, нарушения электро-, тепло- и водоснабжения. В области животноводства страхование производится на случай гибели сельскохозяйственных животных, в том числе КРС, коз, овец, свиней, лошадей, кроликов, птиц яйценоских и мясных пород. Выплаты положены, например, при распространении заразных болезней и стихийных бедствий (удар молнии, ураган, сильная метель, буран, наводнение, обвал, пожары). Аналогичные причины предусмотрены и при страховании объектов товарной аквакультуры на случай гибели рыб, беспозвоночных и водорослей.

Субсидии предоставляются при соблюдении ряда условий, утвержденных правительством региона. Причем с 1 января 2025 года их будут выдавать только при условии документального подтверждения наличия у получателей прав пользования земельными участками, на которых осуществляется или планируется осуществление сельскохозяйственного производства. Требования установлены и к страховым организациям: наличие опыта сельскохозяйственного страхования не менее 5 лет; размер собственного капитала не менее 3 миллиардов рублей; рейтинг финансовой надежности не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для РФ.

Напомним, ранее Национальный союз агростраховщиков (НСА) сообщал, что за три последних года страховые компании выплатили аграриям 50 регионов только по гибели урожая почти 7 миллиардов рублей. Орловская область вошла в число лидеров: выплаты за застрахованный урожай в регионе составили почти 614 миллионов рублей. По данным НСА, преимущественно они пришлись на кукурузу (344 миллиона рублей) и подсолнечник на зерно (189 миллионов рублей), которые не удалось убрать из-за переувлажнения почвы осенью 2022 года. Еще 67 миллионов рублей орловским аграриям был перечислено за утрату озимой пшеницы, также отмечались выплаты по сахарной свекле и яровому ячменю.

ИА “Орелград”