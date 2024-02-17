Орловцев позвали на выставку «Мужество. Доблесть. Честь»

Мероприятие будет посвящено празднованию Дня защитника Отечества (12+).

В Орле с 22 февраля по 1 марта 2024 года в отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать книжная выставка «Мужество. Доблесть. Честь». Как пояснили организаторы, она посвящена Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. В этот день по всей стране вспоминают тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость страны, а также поздравляют тех, кто сейчас стоит на защите нашей Родины.

«Для выставки подобрана литература, отражающая мужество, благородство, честь сильной половины человечества, – следует из анонса библиотеки имени Бунина. – Яркая по своему оформлению, но значимая по смыслу, экспозиция охватила исторические моменты возникновения Советской Армии. Она будет интересна тем, кого интересует оружие, военная техника и настоящие мужские профессии».

В экспозиции будут представлены такие любопытные книги, как «Армия советская», «Ракета и орудие», «Энциклопедия военного искусства» и «Герои десантники». На последнюю организаторы рекомендуют обратить особое внимание, поскольку в этой книге рассказывается о подвигах солдат и офицеров десантных войск со времен создания «крылатой пехоты» до наших дней. В частности, автор описал важнейшие операции десанта в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, издание включает в себя документальные очерки о наиболее самоотверженных поступках солдат и офицеров.

«Из произведений исторической литературы предлагаем вашему вниманию книги: Ю. Н. Матроскина «Афганистан, мой путь…», А. Разумова «Время выбрало нас», В. А. Пирогова «Бессмертный подвиг» и др., – продолжают в «Бунинке». – Хочется отметить издание «На службе Отечеству». В нем автор, Герой Советского Союза, генерал армии Александр Алтунин рассказал о своем участии в Великой Отечественной войне и о своей службе в Вооруженных Силах в послевоенные годы».

Также на выставке будет представлена художественная литература на военную тематику, в том числе знаменитая книга Бориса Васильева «Офицеры», послужившая основой для сценария одноименного фильма, а также роман Александра Проханова «Там, в Афганистане» и др. Организаторы приглашают к просмотру читателей и просто всех тех, кто интересуется героическим прошлым и настоящим нашей страны.

ИА “Орелград”