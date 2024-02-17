В аварии на М-2 погиб мужчина, травмирован ребенок

К смертельному происшествию привел рискованный разворот, сообщили в орловской полиции.

Шестидесятилетний водитель на «Ниве Шевроле» двигался по М-2 «Крым» в сторону Орла. Примерно в 11:30 на 340 километре трассы в Мценском районе он начал разворачиваться. При осуществлении маневра водитель не занял крайнее левое положение, поэтому допустил столкновение с ВАЗ-2103. 65-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. Травмы получил десятилетний пассажир «Жигулей», госпитализация не потребовалась.

Автоинспекторы устанавливаются обстоятельства ДТП.

ИА “Орелград”