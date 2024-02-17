В Орле ремонту дороги помешал киоск

Мэрия обратилась в суд и потребовала снести торговую точку.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к индивидуальному предпринимателю. Чиновники просили принять решение о демонтаже нестационарного торгового объекта. Владелец подал встречное исковое заявление к мэрии о признании недействительным одностороннего отказа от договора на размещение нестационарного торгового объекта. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, выступили ООО «МонолитСтрой» и МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

Предметом спора стал торговый киоск, который много лет простоял на улице Комсомольской. Суд установил, что еще в декабре 2001 года другому ИП был выдан ордер на установку торгового киоска площадью 12,5 квадратных метров для продажи пива. Спустя несколько месяцев он получил статус «пивного бара» и ему даже был присвоен адрес. В 2012 году пивной бар был поставлен на кадастровый учет. Много лет назад первый владелец продал киоск предпринимателю, выступившему теперь в роли ответчика. Срок действия договора аренды земли неоднократно продлевался. Пивбар был перепрофилирован в павильон по продаже живых цветов. В 2019 году между УМИЗ и ИП был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта со сроком действия 5 лет, истекающим только в августе 2024 года.

Однако события развернулись неожиданным образом. Мэрия утвердила программу развития улично-дорожной сети, в рамках которой в 2023 году МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» заключило контракт с ООО «МонолитСтрой» на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Комсомольской. И оказалось, что киоск, простоявший много лет, физически мешает проведению этого ремонта. В сентябре 2023 года УМИЗ направило предпринимателю уведомление о расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта и предписало демонтировать его в 10-тидневный срок.

Отказ предпринимателя от добровольного демонтажа послужил основанием для обращения чиновников в суд. В свою очередь бизнесмен оспаривал законность и правомерность одностороннего отказа чиновников от договора. Изучив доводы сторон, суд принял сторону мэрии. Исковые требования управления муниципального имущества и землепользования были удовлетворены. Суд обязал индивидуального предпринимателя демонтировать нестационарный торговый павильон в течение 7 дней со дня принятия решения. В удовлетворении встречного иска было отказано.

ИА “Орелград”