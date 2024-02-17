В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП

17.2.2024 | 16:46 Важное, Новости, Происшествия

Под Змиевкой погибла женщина, пострадали трое детей.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

По факту  ДТП  полицией возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авария произошла 17 февраля на трассе «Змиевка-Глазуновка-Тросна». 55-летний водитель на «Киа Серато» двигался в направлении поселка Змиевка. Примерно в 10:20 он допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Опель Зефира».

В результате ДТП травмы получили водитель «Киа», погибла его 59-летняя пассажирка. Пострадали дети, находившиеся в «Опеле», (9, 11 и 17 лет). Доставлены в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина проводится проверка. На место для координации действий правоохранительных органов выехал и.о. прокурора Свердловского района. Надзорный орган оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, на контроль поставлен вопрос оказания медицинской помощи  пострадавшим в аварии детям, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

ИА “Орелград”


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