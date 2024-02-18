Орловчанка рассказала полиции очень кровавую историю

В ходе проверки заявления выяснилось, что женщина все выдумала.

Жительница Глазуновского района Орловской области буквально поплатилась за выдуманную ею историю. Она даже предстала перед районным судом и была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кстати, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Из материалов дела следует, что женщина совершила заведомо ложный донос о совершенном преступлении.

Произошло это в октябре 2023 года. Около десяти часов вечера орловчанка, находясь в состояния алкогольного опьянения, со своего мобильного телефона позвонила в дежурную часть ОМВД России по Глазуновскому району. Она заявила оперативному дежурному о том, что муж «избил ее, она вся в крови, и угрожал ножом». По вызову на место происшествия тут же была направлена следственно-оперативная группа.

Прибыв на место, сотрудники полиции побеседовали с заявительницей. Беседа проходила на кухне. Женщина настаивала на своем. С ее слов выходила, что муж избил ее и угрожал ей убийством. Она также просила завести на него уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса РФ. Полицейские предупредили женщину о возможной уголовной ответственности за ложный донос, но она все равно подала заявление. По данному факту была проведена проверка.

Оказалось, что избиение, кровь и угрозы ножом были лишь плодом воображения женщины. Мужа она оговорила из чувства злобы на него. Поскольку ее заявление было официально зарегистрировано, на фантазерку завели уголовное дело. Ведь своими фантазиями она отвлекла от работы сотрудников ОМВД, которым пришлось реагировать на несуществующее происшествие, хотя в тот момент, возможно, кому-то реально требовалась помощь полиции.

Еще на стадии ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении ее уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. В судебном заседании она свою вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью и в содеянном раскаялась. Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора в соответствии с главой 40 УПК РФ без проведения судебного разбирательства в особом порядке, в связи с согласием подсудимой с предъявленным обвинением.

ИА “Орелград”