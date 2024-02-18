Орловские налоговики отказались от двух гаражей

Имущество по решению суда будет возвращено напрямую государству.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления Федеральной налоговой службы России по региону к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Это был иск о прекращении права оперативного управления и обязании ответчика принять в государственную казну Российской Федерации имущество. По сути, налоговики по суду решили вернуть государству два гаража площадью 11,4 и 55,6 квадратных метра, а также дворовое сооружение площадью 69 квадратных метров, расположенные в городе Болхове на улице Ленина.

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования, а вот ответчик иск не признал. Из материалов дела следует, что за Российской Федерацией еще в 2004 году было зарегистрировано право собственности на перечисленные объекты недвижимости. Затем указанное имущество было передано УФНС России по Орловской области в оперативное управление. Орловские налоговики в рамках проведения оптимизации недвижимого имущества и в целях сокращения бюджетных расходов на его содержание еще в 2021 году обратились в Федеральную налоговую службу для согласования изъятия из оперативного управления гаражей с последующей передачей их в государственную казну РФ.

ФНС сделку согласовала, после чего соответствующее письмо было направлено в Межрегиональное территориальное управление Росимущества. Последнее указало на «отсутствие потребности федеральных органов исполнительной власти в указанном имуществе и иной заинтересованности контрагентов». И предложило налоговикам представить предложения по дальнейшему использованию указанного имущества, в том числе путем его включения в прогнозный план приватизации федерального имущества, передачи на иной уровень публичной власти или вовлечения в хозяйственный оборот, например, при помощи сдачи в аренду.

Переписка продолжалась весь 2022 и 2023 годы, были подняты буквально все сведения о спорных объектах недвижимости. Договориться ведомствам не удалось, поэтому их спор рассмотрел суд. Арбитраж изучил представленные материалы и пришел к выводу о наличии у истца права на отказ от имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления «по причине его неиспользования в соответствии с целями деятельности УФНС». Суд постановил прекратить право оперативного управления УФНС на два гаража и дворовое сооружение и обязал МТУ Росимущества принять их в государственную казну Российской Федерации.

ИА “Орелград”