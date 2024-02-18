Под Орлом раскрыли кражу сумки из ячейки магазина

Похитительницу чужих продуктов питания довели до суда.

Уголовное дело о необычной краже было рассмотрено Верховским районным судом Орловской области с участием государственного обвинителя – старшего помощника районного прокурора. Перед судом предстала местная жительница, обвиненная в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение кражи с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба потерпевшей). Преступление было совершено около полудня, а местом преступления стал магазин федеральной торговой сети.

Как следует из материалов дела, подсудимая подошла к шкафчикам камеры хранения ручной клади и обнаружила, что дверка одного из них не заперта. Любопытная женщина заглянула внутрь и увидела, что в ячейке находится полимерный пакет. Именно в этот момент, как установил суд, у нее возник и сформировался преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества. Проще говоря, женщина огляделась по сторонам, ничего подозрительного не заметила, после чего стянула чужой пакет из ячейки.

Внутри пакета находились сигареты, продукты питания, корм для кошки и даже рулон малярной клейкой ленты. Но самое главное, в пакете хранились и наличные денежные средства в сумме 7500 рублей. Подсудимая с места совершения преступления скрылась, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению. Своими действиями она причинила хозяйке пакета значительный материальный ущерб на общую сумму 8885 рублей 10 копеек.

Однако уже в судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимой на основании статьи 25 УПК РФ в связи с примирением сторон. Женщина пояснила суду, что подсудимая загладила перед ней свою вину «путем принесения извинений и возмещения материального ущерба», претензий к воровке она больше не имеет. Ходатайство было заявлено добровольно, подчеркнула потерпевшая, какого-либо давления со стороны подсудимой или иных лиц на нее не оказывалось. Суд ходатайство удовлетворил и вынес постановление о прекращении уголовного дела.

ИА “Орелград”