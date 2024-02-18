Реконструкцию моста через Кшень оценили эксперты

Проект планируемых работ получил положительное заключение.

Эксперты составили акт государственной историко-культурной экспертизы документации о проведении археологического обследования на земельном участке, отведенном под объект: «Реконструкция моста через реку Кшень на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Ливны – Навесное км 8+358 в Ливенском районе Орловской области». Заказчиком экспертизы выступило общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Древности». Еще в 2021 году сотрудниками «НПЦ «Древности» было проведено археологическое обследование земельного участка, отводимого для реконструкции моста.

Площадь обследованного землеотвода составила 3,1069 га. В геоморфологическом отношении участок обследования относится к бассейну реки Кшень, правому притоку реки Сосны. В ходе исследований было заложено 5 шурфов размерами 2×1 метр. В составе предоставленной на суд экспертов документации приводится подробное описание археологических шурфов: указаны места их заложения, географические координаты, ориентировка, стратиграфия, глубина от дневной поверхности.

В результате в шурфах каких-либо археологических предметов и признаков культурного слоя не было обнаружено. Объекты археологического наследия, известные по архивно-библиографическим данным, расположены на значительном удалении от обследованного землеотвода – не менее чем в 8,7 км к северо-западу на восточной окраине города Ливны в районе впадения реки Ливенки в реку Сосну. Учитывая это, эксперты выдали положительное заключение, дав тем самым добро на реконструкцию моста.

«Площадь обследованной территории является достаточной для определения наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии, – говорится в акте экспертизы. – Установлено, что на обследованном земельном участке по архивным данным и результатам натурного археологического обследования, объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют».

ИА “Орелград”