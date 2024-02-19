Орловских «латифундистов» оштрафовали на 3,7 миллиона рублей

Россельхознадзор обнародовал итоги земельных проверок.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям представило анализ результатов работы, проведенной в четвертом квартале прошлого года и в целом в минувшем году. В докладе, в частности, приведена статистика и анализ ущерба, причиненного в результате нарушений требований земельного законодательства. Из документа следует, что одним из самых распространенных видов правонарушений с причинением вреда почвам в четвертом квартале 2023 года была порча и уничтожение плодородного слоя: е только снятие и перемещение плодородного слоя почвы, но и ее загрязнение опасными химическими и иными веществами, загрязнение отходами животноводства и отходами производства и потребления.

Наибольшее количество нарушений (98,5 процента), выявленных в четвертом квартале прошлого года, было связано с бездействием правообладателей земельных участков. Выражалось оно в несоблюдении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии, предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

«Данное нарушение связано в основном с непроведением мероприятий по защите земель сельскохозяйственного назначения от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также в неиспользовании земельных участков по назначению. Установлено 1063 факта бездействия правообладателей земельных участков», – говорится в докладе.

Ответственность за такие нарушения предусмотрена частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ, штрафы варьируются от 20 тысяч рублей для граждан до 700 тысяч рублей для юридических лиц. А при установлении факта неиспользования земельного участка, в соответствии частью 2 статьи 8.8 КоАП РФ, штраф рассчитывается уже от кадастровой стоимости. Кроме того, за неиспользование или использование земли с нарушениями предусмотрено повышение налоговой ставки с 0,3 до 1,5 процентов, а также принудительное изъятие земельного участка у собственника.

В целом при проведении контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 1079 различных нарушений требований земельного законодательства. Общая сумма штрафов, наложенных на основании выявленных территориальным управлением Россельхознадзора нарушений требований земельного законодательства, за 2023 год составила 3,749 миллиона рублей. В ведомстве добавили, что основной мерой, направленной на устранение выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства, является выдача предписаний. За 2023 год по результатам проведенных внеплановых контрольно-надзорных мероприятий было выдано 33 предписания об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства.

ИА “Орелград”