Следы орловских чиновников в соцсетях будут уничтожать

Мэрия внесла изменения в положение, принятое три года назад.

Администрация города Орла внесла изменения в собственное постановление, принятое в 2021 году. Оно определяет порядок представления гражданами, претендующими на работу в мэрии, и муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и страницах в сети «Интернет», на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. Обязанность представлять такие сведения возложена на чиновников и соискателей Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Действующие чиновники обязаны отчитываться о своих публичных вступлениях в интернете ежегодно, а претенденты – за три календарных года, предшествующих их поступлению на муниципальную службу. Сведения представляются в управление муниципальной службы и кадров администрации города Орла. Оценивает представленные материалы специальная комиссия. С этим и связано главное новшество.

Ранее предусматривалось, что материалы по результатам обработки информации, размещенной претендентами и чиновниками в Интернете, подлежат передаче в архив. Однако внесенные поправки гласят, что отныне такие материалы по истечении трех лет подлежат уничтожению. Кроме того, из текста постановления исчезла норма, согласно которой сведения об адресах сайтов и страниц со «следами» чиновников подлежали обязательной регистрации в соответствующем журнале.

Впрочем, они по-прежнему будут приобщаться к личному делу каждого муниципального служащего. Добавим, что решение об обработке информации из Сети принимается отдельно в отношении каждого соискателя или муниципального служащего и оформляется в письменной форме. Основанием для проверки может послужить информация, поступившая в мэрию из правоохранительных органов, других органов власти, от руководителей политических партий и общероссийских общественных объединений, из Общественной палаты РФ или от общероссийских средств массовой информации.

«Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки», – подчеркнуто в документе.

Обработка информации и проверка осуществляются в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их проведении. Однако срок может быть продлен по решению мэра до 90 дней. При проверке выступлений в Интернете работники вышеуказанного управления вправе проводить беседу с соискателем или муниципальным служащим, изучать представленные ими дополнительные материалы, направлять различные запросы в установленном порядке. Кстати, результатом такой проверки может стать отказ в приеме на работу в мэрию или применение к действующему чиновнику мер дисциплинарной ответственности. Соответствующее решение принимает мэр.

ИА “Орелград”