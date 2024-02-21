Храму села Сабурова пожертвовали икону «Сошествие во ад»

Старинный образ стал частью Михаило-Архангельского храма.

Михаило-Архангельский храм орловского села Сабурова получил в дар написанную в 18 веке икону «Сошествие во ад». Согласно сообщению информационно-аналитического отдела Орловской митрополии РПЦ, на иконе изображен Спаситель после распятия, спустившийся в ад, из бездны которого он вывел Адама и Еву вместе с праведниками. Святой образ уже находится в храме и доступен для поклонения.

«Как отметил настоятель Михаило-Архангельского храма иерей Андрей Кабочкин, старинную икону принес прихожанин, житель села Сабурово Орловского муниципального округа. Образ долго хранился у него дома и стал семейной реликвией. После последнего посещения храма благодетель решил передать икону», – сообщила Ангелина Скворцова, представитель информационно-аналитического отдела Орловской митрополии.

Она же проинформировала о том, что еще одну старинную икону на днях пожертвовали Свято-Никольскому храму поселка Хотынец, причем в роли благодетеля в данном случае выступил глава Хотынецкого района Евгений Никишин. Сообщается, с его слов, что святыня попала к нему в руки совершенно случайно, а недавно, в день празднования Сретения Господня, глава района решил передать ее Церкви. Настоятель Никольского храма протоиерей Владимир Чепурченко подтвердил, что образ является старинным.

«Пожертвованная икона была написана в 19 веке, – уточняет Ангелина Скворцова. – На ней изображен апостол Иоанн Богослов, а также присутствует надпись на церковно-славянском языке. Сам образ написан в память о боярине Иоанне Николаевиче Соколове, скончавшемся 15 февраля 1835 года. Было решено передать икону для изучения и реставрации в музей Орловской епархии».

ИА «Орелград»