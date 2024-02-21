Депутаты поддержали профсоюзы в желании сдержать цены

Заявление Федерации профсоюзов Орловской области изучили в облсовете.

На заседании комитета по экономике областного Совета народных депутатов была рассмотрена ситуация на потребительском рынке в Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. Участие в дискуссии приняли не только народные избранники, но и представители областной администрации и профсоюзов. Как уже писал «Орелград», ранее Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО) выступила с заявлением в связи с ростом цен на социально значимые продукты питания. Как пояснили в Федерации, это заявление было оглашено и на заседании парламентского комитета.

«Зачитал заявление депутатам заместитель председателя ФПОО Юрий Власов, – сообщается на сайте Федерации. – Он подчеркнул, что отмечается существенный рост цен не только на продукты питания, но и на коммунальные услуги, проезд в городском транспорте. При этом доходы населения растут медленнее уровня инфляции. Орловские профсоюзы, защищая интересы работающего человека, отмечают недопустимость подобного положения дел и требуют от региональной власти принятия мер, направленных на сдерживание роста цен».

Ряд депутатов согласились с содержанием заявления и внесли свои предложения о том, как остановить рост стоимости продуктов и товаров. «Существуют разные меры поддержки, которые позволят цены не только сдерживать, но и опустить», – считает заместитель председателя комитета Сергей Прозукин. По его мнению, необходимо поддерживать местного производителя разными способами. Кстати, в ходе работы комитета депутаты посетили центральный рынок города Орла.

«Народные избранники посмотрели работу рынка, пообщались с продавцами, увиденное их вполне устроило, – передает пресс-служба Орловского облсовета. – Председатель комитета Юрий Ревин обратил внимание на наличие ассортимента продуктов, их качество и уровень обслуживания. Порадовало депутатов то, что на рынке представлена продукция местных производителей. Но также была озвучена проблематика. Это снижение покупательской способности населения, высокая арендная плата за торговые места на рынке и, как следствие, более 60 процентов пустующих торговых точек».

Руководитель департамента промышленности и торговли Денис Леонов, также принявший участие в работе комитета, высказал такое мнение: ситуация с ценами на социально значимые продукты питания стабильна, на региональном потребительском рынке достаточно товаров, соответствующих покупательскому спросу населения. На ряд продуктов цены немного снизились. В качестве примера были приведены куриные яйца, подешевевшие на 7,6 процента по сравнению с декабрем.

«Также Леонов сообщил, что департамент провел работу с руководителями сетевых и несетевых магазинов, – говорят в ФПОО. – В результате переговоров в магазинах стала широко представлена региональная продукция, которая выделяется ценниками особого цвета. Такая продукция пользуется большим спросом в связи с достаточным доверием населения к местным производителям».

ИА «Орелград»