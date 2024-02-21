В ОЭЗ «Орел» появился новый резидент

21.2.2024 | 17:01 Важное, Новости, Экономика

Компания планирует производить растительное масло.

Фото: ИА «Орелград»

Свидетельство резидента Особой экономической зоны «Орел» получило ООО «МЭЗ ЮНЭКО». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Компания планирует построить завод по производству растительных масел. Общий объем инвестиций составит около трёх миллиардов рублей. Будет создано 110 рабочих мест.

Ожидается, что предприятие будет выпускать рапсовое масло как основной продукт, а также побочные продукты – рапсовый шрот и лецитин. За год оно сможет перерабатывать до 300 тысяч тонн рапса.

Целевым рынком продукции станут страны Юго-Восточной Азии, а также предприятия по производству комбикорма, расположенные в нашей стране.

ИА «Орелград»


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