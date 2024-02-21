На Знаменке автобусы ездят через раз

В посёлке прошла проверка работы общественного транспорта.

О её результатах сообщило учреждение «Организатор перевозок», которое контролирует «трёхзначные» межмуниципальные маршруты.

Проверка проходила накануне с 07:30 до 09:30 – в самое горячее время. Оказалось, что из 52 запланированных рейсов состоялись только 28, то есть около половины.

Больше всего отличился маршрут №352, который выполнил план по количеству рейсов только на 6,7%. Впрочем, у остальных дела оказались не намного лучше. Так, №457 вышел лишь на 37,5% запланированных рейсов, №482 – ровно на 50%.

Также проверка выявила нарушения по части передачи сведений ГЛОНАСС. Данные передавали только 71,4% автобусов. Кроме того, одна маршрутка ещё и нарушила схему движения.

«По установленным нарушениям учреждением инициирована претензионная работа», – указали в «Организаторе перевозок».

ИА «Орелград»