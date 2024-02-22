На Орловщине снизилась заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом

22.2.2024 | 11:25 Медицина, Новости

Показатели поползли вниз.

За последнюю отчётную неделю (с 12 по 18 февраля) количество обращений по поводу этих заболеваний сократилось на 10,8%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Всего зарегистрировано 6057 обращений. 50,8% из них приходится на детей в возрасте до 14 лет.

Наиболее значительно упала заболеваемость ковидом – сразу на 21,7%. Болезнь диагностировали у 253 человек.

Также специалисты указывают на снижение активности различных вирусов гриппа.

ИА «Орелград»


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