На Орловщине снизилась заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом

Показатели поползли вниз.

За последнюю отчётную неделю (с 12 по 18 февраля) количество обращений по поводу этих заболеваний сократилось на 10,8%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Всего зарегистрировано 6057 обращений. 50,8% из них приходится на детей в возрасте до 14 лет.

Наиболее значительно упала заболеваемость ковидом – сразу на 21,7%. Болезнь диагностировали у 253 человек.

Также специалисты указывают на снижение активности различных вирусов гриппа.

ИА «Орелград»