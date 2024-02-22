«Зелёную рощу» оштрафовали на 800 тысяч

Нарушения выявила прокуратура.

Они были совершены на территории Мценска и Мценского района в январе этого года.

Как рассказали в надзорном ведомстве, зафиксированы превышения предельного срока накопления отходов, а также периодичности их удаления и транспортировки. В итоге контейнерные площадки в городе и районе оказались переполнены, а рядом с ними образовались горы мусора.

Прокуратура возбудила в отношении ООО «УК «Зеленая Роща» два административных дела. В итоге регионального оператора привлекли к ответственности в виде штрафов. Общая сумма наложенных взысканий составила около 800 тысяч рублей.

Также, по требованию прокуратуры, с переполненных площадок, наконец, вывезли мусор.

Напомним, что в январе мусорный коллапс произошёл не только во Мценске, но и в областной столице.

ИА «Орелград»