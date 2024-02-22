Прокуратура проверяет информацию о нарушении прав участника СВО

Из-за юридических сложностей он не может получить поддержку.

Поручение о проведении проверки дал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Ранее орган надзора уже занимался этим орловцем – но не как участником СВО, а как сиротой. Прокуратура установила, что органы местного самоуправления должны поставить его на учёт и обеспечить жилым помещением. Сейчас этот иск рассматривает Советский районный суд.

Историю Андрея Каразинова рассказал Владислав Абрамов, глава орловского отделения «Общероссийского народного союза». Парень, который рос без родителей, отправился в зону СВО в 2022-м, после двух месяцев срочной службы. Затем Каразинов получил тяжёлое ранение и долго лечился.

Когда в 2023-м защитник Отечества вернулся на малую родину, то оказалось, что он не может ни получить губернаторскую выплату в 500 тысяч рублей (для пострадавших участников СВО), ни оформить инвалидность.

Проблемы с получением выплаты появились потому, что Каразинов подал заявление позже, чем через год после ранения, хотя на то имелись объективные причины. Процесс оформления инвалидности забуксовал, так как парню не выдали направление на спецкомиссию.

ИА «Орелград»