Таксист признался в крупном хищении денег по соцконтракту

Уголовное дело рассмотрел Новосильский районный суд Орловской области.

Житель Орловской области получил крупный штраф по приговору за хищение денежных средств при получении государственной социальной помощи на основании социального контракта. Подробности сообщили в пресс-службе Новосильского районного суда. Местный житель был признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ (хищение денежных средств при получении социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере).

«Как установил суд, в августе 2022 года гражданин К. обратился в государственное казенное учреждение с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, – следует из сообщения пресс-службы суда. – Заявление он подкрепил ложными и недостоверными сведениями о своих доходах, поскольку право на заключение соцконтракта имеют малоимущие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума».

Интересно, что поданные мужчиной документы успешно прошли проверку, после чего с ним был заключен социальный контракт. Далее в рамках контракта он получил социальную помощь в виде единовременной выплаты в размере 350 000 рублей. Деньги имели строго целевое назначение. Мужчина должен был приобрести на них «необходимые для предпринимательской деятельности средства». Затем он должен был об этом отчитаться – ему следовало представить в центр социального обслуживания населения документы, подтверждающие факт расходования средств. Однако мужчина поступил иначе.

«На полученные деньги К. приобрел у своего близкого родственника автомобиль для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области, – рассказали в суде. – Вместе с тем разрешение на осуществление данной предпринимательской деятельности гражданин не получил, на учет в инспекцию Федеральной налоговой службы в качестве индивидуального предпринимателя не встал, документы, подтверждающие факт выполнения мероприятий программы социальной адаптации в казенное учреждение не предоставил, чем причинил учреждению материальный ущерб в крупном размере».

Подсудимый свою вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Кстати, после возбуждения уголовного дела он добровольно возместил причиненный государству ущерб. Правда, от суда это его все равно не спасло: ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. С другой стороны, обвинительный приговор еще не вступил в законную силу, то есть он может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»