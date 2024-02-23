«Межрегиональная лизинговая компания» подала новый иск к ТТП

23.2.2024 | 19:00 Закон и порядок, Новости

Первое заседание состоится 19 марта.

Главное здание «Трамвайно-троллейбусного предприятия». Фото: ИА «Орелград»

Такая информация содержится в картотеке дел Арбитражного суда Орловской области.

Подробности нового судебного разбирательства пока неизвестны. Однако это уже третий иск «Межрегиональной лизинговой компании» к «Трамвайно-троллейбусному предприятию».

Предыдущие два были поданы ещё осенью минувшего года. В первом коммерческая организация требовала от «ТТП» вернуть ей 20 автобусов, взятых в лизинг в 2021-м году. В качестве причины указывались постоянные задержки арендных платежей. Во втором иске компания, по той же причине, требовала признать «Трамвайно-троллейбусное предприятие» банкротом.

Ранее стало известно, что в Орле во время движения загорелся трамвай.

ИА «Орелград»


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