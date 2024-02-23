В Орле прошел автопробег

23.2.2024 | 19:04 Новости, Общество

Колонна двигалась по центру города под патриотические песни.

Автопробег организовало Орловское отделение ЛДПР в День защитника Отечества.

Воины России сегодня вновь доказывают миру, что крепость и сила духа передаются от поколения к поколению, отметил депутат Орловского областного совета Владислав Числов. Наши деды защищали Отечество на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Сегодня их внуки защищают родину в зоне СВО.

«Мы благодарим каждого, кто сражается на фронте», – сказал Владислав Числов.

Доверенное лицо председателя ЛДПР Дмитрий Юдин отметил, что русский дух не сломить. Воины во все времена защищают и будут защищать Отечество, свои семьи.

«Леонид Слуцкий не раз подчеркивал, что СВО закончится победой русского оружия», – напомнил Дмитрий Юдин.

ИА “Орелград”


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