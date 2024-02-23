Орловский музколледж присоединился к патриотическому флешмобу

Учащиеся исполнили песню под названием «Нас миллионы русских».

Её написал Роман Разумов, участник специальной военной операции из Луганской Народной Республики.

Чтобы стать частью всероссийского флешмоба, нужно собрать команду (числом от пяти человек), спеть песню, записать исполнение на видео и разместить ролик в официальной группе акции. Три коллектива, которых организаторы признают лучшими, смогут выступить в Москве на сцене престижного зала «Крокус Сити Холл» вместе с ансамблем 8-й армии.

Орловцы не остались в стороне. Своё видео записали и опубликовали студенты Орловского музыкального колледжа. Их версию песни можно посмотреть и послушать по ссылке. На данный момент вариант набрал несколько сотен лайков и около 3,5 тысяч просмотров.

Кроме того, ещё более успешной оказалась версия песни, записанная жителями города Ливны. Она набрала свыше 900 лайков и почти 9 тысяч просмотров.

ИА «Орелград»