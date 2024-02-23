В Орле окончательно завершился ремонт Красного моста

Подрядчик выполнил все обязательства.

Об этом сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на пресс-службу администрации города.

Несмотря на то, что объект открыли для движения в ноябре минувшего года, «УПМК-22» продолжала выполнять ряд оставшихся работ. В частности, подрядчик должен был завершить реконструкцию набережных, а также разобрать временный пешеходный мост.

Все задания, оговорённые в контракте, были сданы и приняты только 24 января текущего года.

Отметим, что «УПМК-22» не ушла из Орловской области. Сейчас эта же компания занимается строительством моста в деревне Тайное в Орловском муниципальном округе. Старый мост, расположенный здесь, ежегодно затапливало паводком. Новую переправу должны сдать в этом году.

ИА «Орелград»