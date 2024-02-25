Под Орлом открыли доску в честь бойца СВО

25.2.2024 | 16:10 Новости, Общество, СВО

Её установили на здании средней школы.

Фото: vk.com/club200754994

Об этом сообщает газета Покровского района «Сельская правда».

Памятный знак установили на здании Моховской средней школы. Здесь учился Александр Пылинок.

Орловец родился в 1995-м году в Моховом. Он окончил девять классов школы и Орловский реставрационно-строительный техникум, затем прошёл срочную службу в вооружённых силах.

В 2022-м году Пылинка мобилизовали для участия в специальной военной операции. С 31 января 2023 года мужчина находился в зоне СВО.

Известно, что орловец сражался в штурмовом подразделении «Чёрная Мамба». В августе минувшего года он стал командиром отделения противотанкового расчета. Был удостоен медали «За воинскую доблесть» второй степени.

20 октября 2023 года Александр Пылинок погиб при выполнении боевого задания. На тот момент ему исполнилось 28 полных лет. Посмертно его наградили Орденом Мужества.

В церемонии открытия мемориальной доски участвовал брат Александра, а также другие родственники, друзья и знакомые орловца, учителя и ученики Моховской средней школы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования