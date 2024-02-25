Под Орлом открыли доску в честь бойца СВО

Её установили на здании средней школы.

Об этом сообщает газета Покровского района «Сельская правда».

Памятный знак установили на здании Моховской средней школы. Здесь учился Александр Пылинок.

Орловец родился в 1995-м году в Моховом. Он окончил девять классов школы и Орловский реставрационно-строительный техникум, затем прошёл срочную службу в вооружённых силах.

В 2022-м году Пылинка мобилизовали для участия в специальной военной операции. С 31 января 2023 года мужчина находился в зоне СВО.

Известно, что орловец сражался в штурмовом подразделении «Чёрная Мамба». В августе минувшего года он стал командиром отделения противотанкового расчета. Был удостоен медали «За воинскую доблесть» второй степени.

20 октября 2023 года Александр Пылинок погиб при выполнении боевого задания. На тот момент ему исполнилось 28 полных лет. Посмертно его наградили Орденом Мужества.

В церемонии открытия мемориальной доски участвовал брат Александра, а также другие родственники, друзья и знакомые орловца, учителя и ученики Моховской средней школы.

ИА «Орелград»