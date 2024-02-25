Чиновники заплатят 2 миллиона за декларации безопасности

Тендер объявила администрация Орловского муниципального округа.

В Орле объявлен тендер на оказание услуг по разработке и утверждению деклараций безопасности в отношении гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся в муниципальной собственности Орловского муниципального округа. Победителю торгов предстоит также провести экспертизу разработанных деклараций безопасности ГТС, разработать и согласовать правила их эксплуатации и критерии безопасности, подготовить сведения для внесения в специализированный Российский регистр гидротехнических сооружений.

Начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 2,19 миллиона рублей. Они будут выделены из муниципальной казны. За эти деньги подрядчик должен подготовить эксплуатационную документацию на шесть муниципальных объектов: плотину протяженностью 100 метров близ села Салтыки на пруду Добрый; плотину протяженностью 111,96 метра в селе Становой Колодезь на безымянном пруду; плотину площадью 3405,5 квадратных метров на пруду в деревне Топкое; плотину протяженностью 52 метра на реке Орлик в деревне Образцово; водорегулирующую плотину на реке Цон в поселке Знаменка и небольшую плотину на безымянном пруду в селе Спасское.

Согласно действующему порядку, декларации безопасности ГТС утверждаются в Приокском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. С этим же ведомством подрядчиком должны быть согласованы правила эксплуатации ГТС по каждому объекту. Критерии безопасности гидротехнических сооружений должны содержать обоснование выбора диагностических показателей состояния каждого объекта.

Напомним, что в Орловской области уже не один год действует целевая программа приведения плотин и других гидросооружений в порядок. В этом году ее действие было продлено постановлением правительства региона. Из паспорта программы следует, что проблема безопасности плотин является не только технической и инженерной, но и социальной. Ведь за годы эксплуатации гидроузлов на большинстве из них образовалось значительное количество дефектов и локальных повреждений.

«В настоящее время нарушаются правила эксплуатации гидротехнических сооружений, отсутствует постоянный надзор за сооружениями, инструментальные наблюдения за параметрами ГТС не проводятся, контрольно-измерительная аппаратура на сооружениях также отсутствует, – перечисляют авторы программы. – Ряд ГТС нуждается в неотложном проведении ремонтно-восстановительных работ различной степени капитальности для приведения их в надлежащее техническое состояние. По уровню безопасности эксплуатационного состояния многие гидротехнические сооружения находятся в предаварийном состоянии и требуют проведения реконструкции».

Низкий уровень безопасности обусловлен различными причинами: отсутствие собственников, службы эксплуатации, мониторинга ГТС, технические причины и т.д. Кроме того, такие сооружения являются объектами повышенной опасности, особенно в период прохождения весеннего половодья. Иными словами, из-за плохого технического состояния ГТС возможно разрушение плотин, которое может привести к затоплению населенных пунктов.

ИА «Орелград»