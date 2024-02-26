Орловская область вошла в Московский военный округ

Ранее она являлась частью Западного военного округа.

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Он вступит в силу с 1 марта.

Фактически, документ упраздняет Западный военный округ, созданный в 2010-м году. Субъекты, входившие в него, теперь будут относиться к одному из двух новых округов – Московскому или Ленинградскому.

Орловщина, как и все другие регионы ЦФО, вошла в состав Московского. Также к нему относится сама Москва и Нижегородская область.

Очевидно, смысл реформы состоит в том, чтобы сделать российскую армию более мобильной – отдельные округа подразумевают отдельные структуру и командование.

ИА «Орелград»