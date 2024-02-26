Ветераны органов безопасности рассказали школьникам об освобождения Орла

Встреча состоялась в стенах учебного центра поста №1.

Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

Также в учебном центре состоялась презентация новой экспозиции. Она наглядно рассказывает о событиях и участниках ожесточенных боев, проходивших на Орловском направлении летом 1943 года.

Инициатором создания экспозиции выступил Совет ветеранов Управления ФСБ России по Орловской области. Её автором является известный историк и краевед, художник-оформитель Геннадий Афанасьев.

Теперь в рамках уроков мужества юнармейцы города, которые несут почётную Вахту памяти у Вечного огня в сквере Танкистов, смогут ознакомиться с архивными документами и фотоматериалами, представленными на тематических стендах. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»