В Дмитровске разберут старый мемориал 

26.2.2024 | 6:08 ЖКХ, Новости

В орловском райцентре благоустроят новую «Галерею Славы».

ГИС Закупки

На электронный аукцион по выбору подрядчика заявилось только брянское ООО «СтройКолорит». Цена контракта – 2 339 772 рубля, указано в ГИС “Закупки“. Подрядчик должен приступить к работам в мае, завершить благоустройство – до 10 августа.

Общественная территория находится на улице Советской.  В перечне работ разборка десяти гранитных именных плиток, металлических конструкций, кирпичных стен и бетонных фундаментов. Обустройство нового объекта включает устройство железобетонного основания, облицовку основания керамогранитом, установку одного мемориала.

ИА “Орелград”


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