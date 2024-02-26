В Дмитровске разберут старый мемориал 

В орловском райцентре благоустроят новую «Галерею Славы».

На электронный аукцион по выбору подрядчика заявилось только брянское ООО «СтройКолорит». Цена контракта – 2 339 772 рубля, указано в ГИС “Закупки“. Подрядчик должен приступить к работам в мае, завершить благоустройство – до 10 августа.

Общественная территория находится на улице Советской. В перечне работ разборка десяти гранитных именных плиток, металлических конструкций, кирпичных стен и бетонных фундаментов. Обустройство нового объекта включает устройство железобетонного основания, облицовку основания керамогранитом, установку одного мемориала.

ИА “Орелград”