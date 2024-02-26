В орловском «Эдельвейсе» построят дороги за 44 млн рублей

26.2.2024 | 7:12 Важное, ЖКХ, Новости

В Покровском продолжают готовить площадку для малоэтажной застройки.

Фото: канал “Орловская область”

Общая стоимость проекта «Эдельвейс» – 227 млн рублей. Проект предусматривает обустройство площадки под строительство 142 домов. Участки выделены многодетным семьям, работника АПК, медикам.

На минувшей неделе определен подрядчик для реализации третьего этапа строительства инженерной инфраструктуры. Орловское ООО “Римекс” должно построить автомобильные дороги. Цена контракта – 44,46 млн рублей, указано в ГИС “Закупки“. Сроки строительства – с 1 мая  до 30 августа 2024 года. Предусмотрено устройство земляного полотна и второго слоя основания протяженностью 3,29 километра автомобильной дороги. Срок действия гарантии – 60 месяцев  с даты подписания заказчиком акта приемки.

Работы в поселке Покровское ведутся в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области». В 2022 году в «Эдельвейсе» построили водозаборный узел, проложили 5,6 километра сетей водоснабжения, более 3,5 газоснабжения. В 2023 организовано уличное освещение, должны были благоустроить водозаборные сооружения, установить газорегуляторный пункт, построить часть дорог.

ИА “Орелград”


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