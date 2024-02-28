В 2023-м миграция на Орловщине осталась отрицательной

28.2.2024 | 17:06 Новости, Общество

Разница между прибывшими и убывшими составила 1470 человек.

Фото: ИА “Орелград”

Таковы данные Орёлстата за минувший год.

Как уточнили в службе статистики, нашу область покинули 13 тысяч 558 человек. Из них 12 тысяч 375 перебрались на новые постоянные места жительства в другие регионы России. Остальные 1183 вовсе уехали за рубеж.

Правда, есть и приехавшие. Их количество оказалось сопоставимым, хотя и меньшим – 12 тысяч 88 человек. В основном, они переехали из других субъектов РФ (10 тысяч 721 человек), хотя есть и те, кто сменил на Орловщину иностранные государства (1367 человек).

Таким образом, разница между прибывшими и убывшими оказалась отрицательной и составила 1470 человек. Впрочем, так же было и в 2022-м году, только тогда эмигрантов оказалось больше чем иммигрантов на 2554 человека.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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