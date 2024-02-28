Орловский студент создал серию рисунков, посвящённых СВО

Их оформили в выставку.

Серию подготовил студент Президентской академии в Орле Денис Черников в рамках мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества.

Сейчас Денис обещается на втором курсе юридического факультета. С первого курса он активно включился в работу Поискового отряда «Безымянный солдат», который действует при Президентской академии. Работа в отряде, участие в поисковых вахтах, патриотических мероприятиях и интерес к истории родной страны в прошлом и сегодня – все это поспособствовало творческой работе Дениса. Хобби Дениса – увлечение рисованием.

На рисунках Дениса изображены собирательные образы военнослужащих, принимающих участие в проведении СВО. Работы выполнены карандашом, маркерами и фломастерами. Большая часть изображений формата А4, но есть ряд работ и в большем формате.

«Мои работы посвящены военнослужащим, принимающим участие в СВО. В своих рисунках, используя холодные цвета и различные оттенки серого, я расставил акцент не только на изображения солдат, но и на внутреннее настроение героев и важность каждого бойца для выполнения общей задачи. Моё творчество – это дань уважения к тем, кто находится сейчас в зоне СВО и выполняет свой долг по защите Родины», – подчеркнул Денис.

В преддверии Дня защитника Отечества Денис продемонстрировал свои рисунки одногруппникам. Они предложили показать изображения преподавателям.

По инициативе доцента академии – кандидата исторических наук Евгении Матвеевой изображения были приведены в выставочный образ. После этого была организована выставка работ, которые привлекли внимание студентов и коллектива Президентской академии своим исполнением и образами изображенных солдат.

На сегодняшний день Денис подготовил более 10 таких картин. В дальнейшем, с экспозицией рисунков Дениса Черникова можно будет ознакомиться в одном из помещений музея Великой Отечественной войны при Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС. Здесь, кстати, уже есть выставка экспонатов, посвященных СВО.

ИА «Орёлград»