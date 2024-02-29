Мэр Орла отметил главное в послании президента

29.2.2024 | 16:46 Новости, Политика

Юрий Парахин поделился мнением в соцсетях.

Фото: https://t.me/parakhin_yuri

«Как и прежде, главной задачей нашего государства остаётся защита суверенитета, ведь «без суверенной и сильной России никакой мировой правопорядок невозможен». Это касается не только безопасности, но и русской культуры, которую сегодня стараются отменять по всему миру», – написал Юрий Парахин.

В пример привел новости из Риги, где вице-мэр предложил переименовать шесть улиц  с русскими названиями, среди них Тургенева. Этот же чиновник отличился критикой песен на ярмарке и идеей назвать сквер в память о латышских легионерах СС. Они втаптывают в грязь не нашу культуру, а собственный народ, прокомментировал мэр Орла. Юрий Парахин подчеркнул, что с такими русофобскими проявлениями борются тысячи защитников в рамках СВО.  Мэр напомнил, что орловский тыл делает всё возможное, чтобы помочь фронту.

Также Юрий Парахин коснулся темы новых нацпроектов. Он пообещал, что Орел примет в них самое активное участие.

ИА “Орелград”


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