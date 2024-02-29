Клычков отметил, чем отличается послание Путина

Губернатор Орловской области прокомментировал выступление главы государства.

Ежегодное послание президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному Собранию прозвучало 29 февраля. Андрей Клычков, присутствовавший на мероприятии, отметил в сосетях, что послание принципиально отличается от многих других.

«С одной стороны, мы видим существенное увеличение мер социальной поддержки. Это новые национальные проекты для семей, молодежи, развития старшего поколения. С другой стороны, это послание предопределяет наше будущее. Здесь коренные изменения по технологическому развитию, формированию доходной и расходной части бюджетов. Уверен, что сегодня много зависит от нас. От той работы, которая будет реализовываться в регионе. Наступает время, когда нам нужно, опираясь на победы наших солдат, двигаться вперед», – сказал Андрей Клычков.

Важным экономическим решением стало списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Средства должны будут направить на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. (Объем государственного долга Орловской области на 1 февраля 2024 года – 23,8 млрд рублей).

Президент отметил важность взаимоподдержки и солидарности в обществе. Для небогатых регионов особенно важен старт комплексных программам капитального ремонта детских садов, модернизации объектов здравоохранения, масштабного строительства спортивных и образовательных объектов. (Напомним, в Орле дали старт строительству студенческого кампуса в 2023 году). Большое внимание Владимиром Путиным было уделено агропромышленному комплексу, поддержке бизнеса, современным цифровым технологиям. В планах главы государства запуск новых национальных проектов в сфере технологического развития страны.

«Весь мир сегодня услышал от нашего Президента предложения по совершенствованию ключевых институтов общественной жизни, которые мы, безусловно, поддержим и будем реализовывать», – написал в соцсетях Андрей Клычков.

ИА “Орелград”