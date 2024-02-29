Путин защитил одиноких орловцев с детьми

Одиноких родителей с детьми до 16 лет не смогут увольнять по инициативе работодателя.

Государственная инспекция труда в Орловской области разъяснила суть законодательной новеллы, которая напрямую может коснуться орловских одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. Речь идет о запрете работодателям увольнять таких работников по собственной инициативе. Запрет существовал и раньше, но до последнего времени он касался только тех, кто воспитывал детей в возрасте до 14 лет. Теперь возрастной ценз поднят.

«С 25 февраля 2024 года вступили в силу поправки, согласно которым по своей инициативе работодатели не смогут расторгать трудовой договор с женщиной, воспитывающей ребенка в возрасте до 16 лет, – сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области. – Это же касается и других лиц, занимающихся воспитанием детей без матери. Исключением являются установленные Трудовым кодексом основания для увольнения в случае ликвидации организации или прекращения деятельности ИП».

В ведомстве добавили, что соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ были внесены Федеральным законом от 14 февраля 2024 года № 12-ФЗ, который на днях подписал президент Владимир Путин. Поправки призваны повысить уровень трудовых гарантий, предоставляемых работающим одиноким родителям. Кроме того, изменениями предусмотрена унификация правил исчисления трудового стажа.

«Так, отпуск по уходу за ребенком будут засчитывать в трудовой стаж, а не в общий и непрерывный трудовой стаж. А время работы освобожденного профсоюзного работника на выборной должности в выборном органе первичной профсоюзной организации пойдет в расчет его трудового стажа, а не общего и специального трудового стажа. Уточнения технического характера внесены и в положения об особенностях заключения трудового договора с педагогическими работниками», – подытожили в Государственной инспекции труда в Орловской области.

По данным Орелстата, в январе-ноябре 2023 года среднесписочная численность работников в Орловской области составила 195 тысяч человек и уменьшилась по сравнению с январем-ноябрем 2022 года на 3 тысячи человек, или на 1,5 процента. В декабре 2023 года получили статус безработного 338 орловцев или в 1,7 раза меньше, чем было в декабре 2022 года. Трудоустроено за декабрь было 160 человек, что в 1,4 раза меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. Добавим, что в декабре 2023 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения региона, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составляла 13 человек.

ИА «Орелград»