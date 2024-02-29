В Москве пройдёт выставка «Орловский авангард»

В ней примут участие 15 молодых художников.

Выставка состоится в мае и июне этого года. Известно, что она пройдёт в Центре творческих индустрий «Фабрика».

Мероприятие подведёт творческие итоги работы частного Музея современного искусства «НеГалерея». Он работал в Орле в минувшем году. В «НеГалерее» прошли 15 выставок орловского актуального искусства, которые посетили около трёх тысяч человек.

Участниками выставки станут Анатолий Федай, Мила Гаврилова, Людмила Капитонова, Светлана Мухина и другие авторы из Орла. Будут представлены не только картины, но и инсталляции, скульптуры, работы по керамике и текстилю. Ранее большинство произведений не покидало пределы нашего региона.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»