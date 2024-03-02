Антонцев объяснил, почему на Орловщине нет новых ТОРов и ОЭЗ

Сеть индустриальных центров развития пока не разрастается.

Член правительства Орловской области – руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности отвечал на вопросы депутатов в ходе сессии облсовета 1 марта. Почему зоны со льготными условиями для производителей сконцентрировались в одном месте и положительный опыт не распространяется на другие муниципалитеты? Сергей Антонцев подчеркнул, что создание новой особой экономической зоны маловероятно. Особым статусом территории наделяются только правительство Российской Федерации. И пока есть только одно такое решение в Орловской области. В то же время площадь ОЭЗ может увеличиваться, и однажды ее уже прирастили на 30 гектаров.

«Сейчас мы видим, что существующая территория заполняется. Рассматриваем возможность еще приращивания дополнительных земельных участков», – проинформировал Сергей Антонцев.

Не удастся соседям повторить и ТОР Мценск. Это уникальная территория в связи с тем, что здесь сошлись несколько особых условий, в том числе статус моногорода у Мценска. В Ливнах и Орле организовать территорию опережающего развития невозможно, объяснил чиновник.

Однако в областной столице возлагают надежды на площадку индустриального парка «Новосильский». Ее площадь более 100 гектаров.

«На сегодняшний день подготовлены все необходимые документы по территориальному устройству, зарезервированы все земельные участки. У нас уже есть заявка первого резидента на площадку более 30 гектаров. В ближайшее время мы заключим договор с первым резидентом», – рассказал Антонцев.

Отметим, 28 февраля подписано распоряжение о предоставлении как раз 30 гектаров ООО “Вайлдберриз” в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта для строительства распределительного центра.

ИА “Орелград”