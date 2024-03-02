В Орле прошел фестиваль по самбо

В нем приняли участие сельские команды из районов Орловщины и Липецкой области.

На фестиваль в комплекс «Победа» прибыли более 200 спортсменов. Спикер облсовета Леонид Музалевский в приветственном слове поблагодарил юношей и девушек за выбор национального вида борьбы. Он напомнил, что год назад в нашем регионе прошел первый Всероссийский турнир по самбо среди сельской молодежи. Принято решение проводить его теперь ежегодно.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пожелал, чтобы такие масштабные соревнования проходили регулярно, учитывая цель, поставленную президентом, – увеличить число россиян, увлеченных спортом.

Президент Федерации самбо в Орловской области Анатолий Якунин поблагодарил руководителей региона за тесную совместную работу по популяризации и развитию этого вида спорта.

ИА “Орелград”