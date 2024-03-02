Чиновники рассказали, когда новые автобусы выйдут на маршруты

2.3.2024 | 16:15 ЖКХ, Новости

Ливны Орловской области получили по пять новых ПАЗов и ГАЗелей City.

Кадр из сюжета “Принт ТВ”

Новые автобусы переданы муниципальному унитарному предприятию «Комсервис», проинформировала администрация города в соцсетях. Сейчас оформляются необходимые документы: техосмотр, регистрация, страховка, дополнительное оборудование. Этот процесс займет некоторое время, абстрактно сообщили чиновники. В первую очередь автобусы начнут работать на маршрутах в Заливенском микрорайоне и на улице Орловской, затем – на Пушкарке и Горгазе, на маршруте 23 (детская поликлиника) и 13.

Важным вопросом остается набор водителей: сейчас оформляется трудоустройство шести человек, а нужно двадцать два. Требуются водители с категорией «D». По всем вопросам можно обратиться в МУП «Комсервис» (телефон: 8486777-35-46) или в управление ЖКХ администрации города (телефон: 8486777-26-48).

Всего Орловская область планировала закупить 80 автобусов для обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов региона. Техника приобретается в рамках специального казначейского кредита в размере 400 млн рублей. Автобусы обещали направить в Мценск, Ливны, Ливенский, Мценский, Покровский районы и Орловский округ.

ИА “Орелград”


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