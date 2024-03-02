В Орле прошла экскурсия по новой школе на Зеленина

2.3.2024 | 16:00 Видео, Новости, Образование

Орловцы увидели результат проекта, который реализовывали три года.

Фото: администрация Орла

Директор Лариса Карасева 2 марта детально рассказала о школе и показала образовательное учреждение, сообщает администрация Орла. Гости прошли все четыре этажа, где расположились 62 учебных класса, включая лингафонный кабинет, специализированные классы по физике, химии, биологии и четыре класса информатики. Также в школе есть два класса изобразительного искусства, три спортивных зала, зал хореографии, актовый зал на 560 мест с гримёрками, школьное кафе и медицинский блок. Современная информационно-библиотечная зона включает электронную библиотеку и зоны для онлайн-трансляций, тихих чтений, общения и мастер-классов. В школе также есть помещения и спальни для групп продлённого дня, центр для детских инициатив и школьное телевидение.

В школе предусмотрены кабинеты для кружков, которые позволяют реализовать широкий спектр программ дополнительного образования. Все помещения, включая холлы и зоны отдыха, оборудованы современной мебелью и техникой, соответствующей санитарным нормам, требованиям безопасности и федеральным стандартам. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе созданы специальные условия: увеличены дверные проемы, установлены пандусы и лифт.

Контракт на строительство школы был заключен с ООО «Техспецкомплект» в январе 2021 года. В 2024, после нескольких переносов сроков и возбуждения дела о мошенничестве, объект сдан. Итоговая цена – 1,14 млрд рублей. Школа получила необходимую лицензию и готова принять учеников уже в сентябре.

ИА “Орелград”


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