Под Орлом запретили тратить субсидии на политику, табак и алкоголь

Однако за счет субсидий можно оплачивать расходы на добровольцев.

Администрация Мценского района утвердила порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями (СО НКО). Как и в предыдущие годы, субсидии будут выдавать по итогам проведенного конкурса. Размер средств, предоставляемых по данной программе, не может превышать 102 000 рублей, так сказано в документе. Субсидии предназначены на реализацию конкретных проектов.

В счет исполнения обязательств о софинансировании СО НКО проекта будут учитываться: использованные на соответствующие цели денежные средства; фактические расходы за счет грантов, целевых поступлений и иных доходов СО НКО; безвозмездно полученные имущественные права, товары, работы и услуги (по их стоимостной оценке); труд добровольцев (по его стоимостной оценке). Соответственно предоставленные субсидии могут быть использованы СО НКО только на цели, указанные в проекте.

За счет субсидий общественники вправе оплачивать расходы на зарплату, приобретение товаров, работ, услуг и имущественных прав, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности. Можно оплачивать расходы на командировки, арендные платежи, уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему, возмещение расходов добровольцев и др. В то же время запрещается осуществлять расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям. Средства субсидий нельзя также тратить на поддержку политических партий и кампаний, на проведение митингов, демонстраций и пикетирований, фундаментальные научные исследования, приобретение алкогольных напитков и табачной продукции, оплату штрафов.

ИА «Орелград»