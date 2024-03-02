Во Мценске на учет поставили еще 11 «подозрительных» семей

Всего на учете состоят 59 семей, находящихся в социально опасном положении.

Во Мценске на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) в настоящий момент состоят 20 подростков и 59 семей, в которых воспитываются 122 ребенка, находящихся в социально опасном положении. Такие данные озвучили городские власти. В 2023 году на учет было поставлено 11 семей. При этом снято с учета было 16 семей: пять в связи с улучшением ситуации и ходатайствами образовательных учреждений; в девяти случаях была проведена процедура лишения родительских прав; в двух случаях семьи были сняты с учета в связи с тем, что дети в них достигли возраста 18 лет.

Также стоит сказать, что в прошлом году три подростка были поставлены на учет, а снято с него было пять юных амчан. Один из них отпраздновал совершеннолетие и теперь не подпадает под юрисдикцию комиссии по делам несовершеннолетних, один переехал, сменив место жительства. В трех случаях о снятии с учета ходатайствовали учебные заведения, посчитавшие, что «трудные подростки» встали на путь исправления.

В целом в 2023 году местной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав было рассмотрено 196 материалов, в том числе: 64 протокола об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и 132 протокола в отношении родителей или их законных представителей. Судя по данным статистики, основным правонарушением во Мценске является неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 102 протокола было составлено по статье 5.35 КоАП РФ.

На 11 несовершеннолетних амчан были составлены протоколы по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), шесть подростков попались на распитии алкогольной продукции в запрещенных местах, а один подросток схлопотал протокол по статье 20.21 КоАП за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, в городе проводятся рейды «социального патруля». Он посещает не только семьи, находящиеся в социально опасном положении, но и многодетные семьи, а также семьи, имеющие большие задолженности по оплате коммунальных услуг.

«Социальный патруль» является формой межведомственного взаимодействия по организации индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, – сообщили местные власти. – Координатором работы «социального патруля» является КДНиЗП. Так, за 2023 год было осуществлено 24 рейда «социального патруля», а также 246 выездов сотрудников КДНиЗП совместно с представителями органов и учреждений системы профилактики в семьи – по сигналам и с целью плановой проверки условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семьях, находящихся в социально опасном положении».

К слову, сотрудники отдела опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают участие во всех судебных заседаниях, где рассматриваются уголовные дела на несовершеннолетних, а также дела о применении мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. По состоянию на сегодняшний день 56 мценских детей находятся под опекой, попечительством в семьях, шесть детей воспитываются в приемных семьях.

ИА «Орелград»