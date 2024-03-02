В Орловской области должен появиться главный по КРТ

Некая организация будет отвечать за все проекты комплексного развития.

Поправки в градкодекс региона согласовали на сессии Орловского областного Совета 1 марта. Местные законодатели следуют за федеральными. В декабре Госдума приняла поправки в Градостроительный кодекс, в соответствии с которым субъект должен определить оператора комплексного развития территорий. Им может быть как новое юридическое лицо, так и существующее, в уставном капитале которого доля не менее 50% принадлежит государству. Исполняющий обязанности руководителя управления градостроительства и главного архитектора Орловской области Вячеслав Миронов отметил, что пять регионов уже имеют такую структуру: Курская, Тамбовская, Белгородская, Чувашская, Удмуртская области.

Руководитель фракции ЛДПР Владислав Числов уточнил: планируется ли создание новой организации или полномочия будут переданы какой-то существующей? В пример привел регоператора «Зеленая роща», который появился при реализации мусорной реформы. Вячеслав Миронов сообщил, что полномочиями, которые осуществляют Орел и муниципальные образования в сфере КРТ, может быть наделена «допустим, Корпорация развития». Чиновник затруднился ответить, в какую цену обойдется региону оператор (какие ставки планируются, расходы на зарплату и так далее). Спикер облсовета Леонид Музалевский попросил предоставить письменные расчёты.

Проекты комплексного развития застроенной территории призваны качественно преображать города. На смену точечному расселению ветхого жилья за счет бюджета должен прийти иной механизм. В Орле уже реализуются три проекта комплексного развития застроенных территории. Пилотный недавно привлек внимание главы СКР Александра Бастрыкина. Он затребовал доклад о доме на Наугорке, который страдает из-за начавшейся стройки. Договор о КРТ также подписан на участок у Щепного рынка. Там ООО “СЗ “ЖИЛСТРОЙ-Инвест” должно на месте двух аварийных двухэтажек и ряда частных владений построить новый МКД. Договор на 16,1 га на стыке Железнодорожного и Северного районов получило ООО “СЗ «Орелстрой-6». Компании предстоит расселить 11 многоквартирных домов. Договоры о КРТ в Мценске и Ливнах не привлекли участников.

ИА “Орелград”