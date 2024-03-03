Общественников призвали проследить за выборами президента

Основной задачей станет недопущение конфликтов и чрезвычайных ситуаций.

Управление Минюста России по Орловской области провело встречу с руководителями общественно-политических организаций, молодежных движений, национальных объединений и религиозных конфессий региона. Как пояснили в пресс-службе ведомства, мероприятие было приурочено ко Всемирному дню НКО (некоммерческих общественных организаций). Кстати, на сегодняшний день на территории Орловской области зарегистрировано 880 некоммерческих организаций всех видов организационно-правовых форм, установленных действующим законодательством РФ.

В Управлении Минюста считают, что это «способствует всесторонней и полноценной реализации конституционного права граждан на объединение, а также вносит заметный вклад в развитие гражданского общества в целом». Об этом говорилось и на встрече, участие в которой также приняли представители Орловского филиала Российского общества «Знание». Участники обсудили требования действующего избирательного законодательства и поговорили о необходимости «принятия дополнительных мер по недопущению возникновения конфликтных ситуаций в период проведения единого дня голосования».

«В связи с проведением с 15 по 17 марта выборов президента Российской Федерации особое значение имеет недопущение этноконфессиональных и других конфликтов», – отметил при этом начальник Управления Минюста России по Орловской области Алексей Пузанков. Кроме того, участники встречи поговорили о профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма. К слову, аналогичная тема на днях поднималась и на заседании оперативного штаба Орловской области по предотвращению угроз возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности. Губернатор Андрей Клычков отметил, что пристальное внимание необходимо уделять укреплению межнациональных отношений в регионе.

«Буквально на днях мы обсуждали вопросы межконфессиональных и межнациональных отношений. Решения приняты, в первую очередь, по укреплению взаимодействия органов власти с религиозными и общественными организациями. Эта работа сегодня приобретает особое значение», – заявил Андрей Клычков. Пресс-служба губернатора также сообщила, что участники заседания обсудили ряд вопросов, касающихся проведения ежеквартальных учений по реагированию на угрозы возникновения и распространения сепаратизма, отработку информационных угроз в социальных сетях и др.

ИА «Орелград»