На Орловщине резко снизилась уличная преступность

В январе криминал предпочитал отсиживаться дома.

Управление МВД России по Орловской области подметило позитивную тенденцию. По данным ведомства, состояние преступности в общественных местах по итогам января 2024 года характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 31,5 процента. Возможно, криминал предпочитал отсиживаться дома из-за неблагоприятных погодных условий, но также не исключено, что на резкий рост снижения преступности повлияли и другие факторы.

Как бы то ни было, но в январе 2024 года в структуре орловской уличной преступности не было зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также не было убийств, фактов причинения тяжких телесных повреждений, изнасилований, грабежей, разбоев и хулиганств. В УМВД сообщили, что для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции органов внутренних дел и вневедомственной охраны Росгвардии.

«Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 65 лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, – сообщается в отчете регионального Управления МВД. – Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 1402 административных правонарушения, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства».

Из числа выявленных правонарушений 1323 подпадают под действие Кодекса об административных правонарушениях РФ. Лидер в данном отношении остался прежним: большая часть административных протоколов в январе была составлена по статье 20.20 КоАП РФ, иными словами 268 орловцев попались на распитии спиртных напитков в общественных местах. Еще 170 протоколов было составлено по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения, а 108 протоколов было оформлено по фактам мелкого хулиганства в рамках статьи 20.1 КоАП РФ.

ИА «Орелград»