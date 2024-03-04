Под Орлом алиментщика приговорили к исправработам

Он не заботился о своей дочери.

Приговор вынес Кромской районный суд. Местного жителя признали виновным в неуплате средств на содержание собственной несовершеннолетней дочери.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за то же самое деяние – правда, не к уголовной, а к административной. Однако это не пошло ему на пользу. Орловец не пытался устроиться на работу и продолжал уклоняться от уплаты алиментов.

В итоге его приговорили к пяти месяцам исправительных работ. 5% заработка будет удерживаться в счёт государства.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»