Под Орлом алиментщика приговорили к исправработам

4.3.2024 | 12:40 Закон и порядок, Новости

Он не заботился о своей дочери.

Фото: yandex.ru/maps

Приговор вынес Кромской районный суд. Местного жителя признали виновным в неуплате средств на содержание собственной несовершеннолетней дочери.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за то же самое деяние – правда, не к уголовной, а к административной. Однако это не пошло ему на пользу. Орловец не пытался устроиться на работу и продолжал уклоняться от уплаты алиментов.

В итоге его приговорили к пяти месяцам исправительных работ. 5% заработка будет удерживаться в счёт государства.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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