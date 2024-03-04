За год в Орловской области установили пять умных остановок

4.3.2024 | 12:55 Новости, Общество

Их общее количество составило 32 единицы.

Фото: «Орелград»

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании в областной администрации. Работа проводилась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Также за год к системе автоматического управления дорожным движением подключили ещё 12 светофоров. К настоящему моменту в системе общее число таких устройств составляет 56 единиц. Кроме того, к ней подключили 30 дорожных контроллеров, причём орловского производства.

Помимо этого, в 2023-м году в Орловской области заработали две метеостанции – одна стационарная и одна передвижная. Также установлено 93 новых детектора транспорта – их общее число составило 163 единицы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования