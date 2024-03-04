За год в Орловской области установили пять умных остановок

Их общее количество составило 32 единицы.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании в областной администрации. Работа проводилась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Также за год к системе автоматического управления дорожным движением подключили ещё 12 светофоров. К настоящему моменту в системе общее число таких устройств составляет 56 единиц. Кроме того, к ней подключили 30 дорожных контроллеров, причём орловского производства.

Помимо этого, в 2023-м году в Орловской области заработали две метеостанции – одна стационарная и одна передвижная. Также установлено 93 новых детектора транспорта – их общее число составило 163 единицы.

ИА «Орелград»