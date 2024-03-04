В Орле решили ввести переходный период в сфере занятости

Областное законодательство будут изменять постепенно.

В Орловской области решили ввести переходный период до 1 января 2025 года, когда продолжит частично действовать Закон от 4 апреля 2019 года № 2332-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере содействия занятости населения». Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение депутатов Орловского облсовета губернатором. Дело в том, что с 1 января 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации».

Этим законом предусматривается переходный период до 1 января 2025 года, когда частично действует прежний федеральный закон, принятый еще в апреле 1991 года. Проще говоря, в Орловской области решили поступить аналогичным образом и постепенно вводить новшества, чтобы быстрые перемены негативно не отразились на гражданах. Для этого была разработана новая редакция Закона «О регулировании отдельных отношений в сфере занятости населения в Орловской области». Она предусматривает корректировку формулировок полномочий губернатора, правительства региона и уполномоченного органа в сфере занятости населения.

Принятие нового закона не повлечет дополнительных расходов из средств областного бюджета. Однако в течение года придется постепенно изменить нормативно-правовую базу. Так, правительству региона предстоит сформировать межведомственную комиссию по профессиональной ориентации граждан и ежегодно утверждать план соответствующих мероприятий с учетом мнения указанной комиссии. Также должен быть введен порядок согласования общего объема контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям за счет бюджета Орловской области и за счет ассигнований местных бюджетов.

Кроме того, появится порядок резервирования отдельных видов работ и профессий для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите в соответствии с нормативными правовыми актами Орловской области. Соответственно, будут утверждены правила определения числа рабочих мест для трудоустройства таких граждан. До 1 сентября 2024 года предстоит внести изменения в постановление правительства «Об утверждении порядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости на территории Орловской области».

А до 1 января 2025 года должно быть отредактировано правительственное же постановление «Об утверждении положений по обеспечению обязательств Орловской области в сфере содействия занятости населения». До этой же даты правительства региона должно определиться с порядком взаимодействия государственных органов службы занятости с негосударственными организациями в этой сфере, включая частные кадровые агентства.

ИА «Орелград»