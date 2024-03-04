Корея начала закупать орловский жом

На экспорт отправится побочный продукт переработки сахарной свеклы.

Более одной тысячи тонн свекловичного жома в этом году впервые отправятся из Орловской области в Республику Корея. Об этом сообщила Орловская фитосанитарная испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ». На днях в отдел карантина растений и качества семян этой лаборатории поступило 38 образцов, отобранных от партии жома свекловичного общей массой 1007 тонн. Продукция, оформленная в качестве кормовых добавок, предназначена для отправки в Южную Корею. В учреждении подчеркнули, что кормовые добавки отгружаются из Орловской области впервые в текущем году.

«Кроме того, в первый раз отправляется именно свекловичный жом, – сообщается на сайте лаборатории. – Раньше орловские производители экспортировали в Корею только шроты. Специалисты лаборатории провели энтомологические и гербологические исследования образцов и не обнаружили в жоме карантинных и некарантинных объектов. Документы, подтверждающие благополучие продукции, уже выданы.

Эксперты поясняют, что свекловичный жом представляет собой побочный продукт переработки сахарной свеклы – это волокнистый материал, остающийся после извлечения сахара из свеклы. Он широко используется в качестве корма для лошадей и другого домашнего скота. Жом содержит витамины и полезные микроэлементы, обладает хорошей способностью насыщения. «Углеводы быстро усваиваются, белки хорошо влияют на рост молодняка и продуктивность взрослых особей. Он поставляется либо в виде сухих хлопьев, либо в виде прессованных гранул, но при скармливании лошадям его всегда следует предварительно замочить в воде», – уточнили в лаборатории.

Ранее ТУ Россельхознадзора сообщило, что экспорт рапса из Орловской области увеличился более чем в 2 раза. По данным пресс-службы ведомства, с начала года из региона экспортировано уже 15 тысяч тонн зерна продовольственного рапса, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Закупает орловский рапс Республика Беларусь. При досмотре партий были отобраны образцы продукции. Лабораторная экспертиза также была проведена специалистами Орловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Она не нашла карантинных объектов и линий ГМО. В результате во всех случаях Управлением Россельхознадзора были выданы фитосанитарные сертификаты. Они подтверждают, что поставляемая за рубеж продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-получателя.

ИА «Орелград»