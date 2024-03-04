За год на Орловщине установили 3,5 тысячи дорожных знаков

Об этом заявили на совещании в областном правительстве.

С докладом об итогах реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выступил Алексей Суботин, руководитель регионального Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

По его словам, в 2023-м в регионе установлено 3525 дорожных знаков, а также 4267 метров дорожных ограждений. Кроме того, было нанесено около трёх тысяч погонных метров разметки.

Вся эта работа проделывалась в рамках инициативы «Безопасность на дорогах», которая является составной частью нацпроекта.

Одним из достижений Субботин назвал снижение числа погибших в ДТП – на 18,9% (по сравнению с 2022-м годом). Согласно официальным данным ГИБДД России, в минувшем году на Орловщине в автоавариях погибли 63 человека.

ИА «Орелград»